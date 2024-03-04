Неизвестный справил нужду в центре Улан-Удэ









Версию, что незнакомец хотел справить нужду, поставили под сомнение, поскольку «характерной» лужи под деревом, мол, не было. Однако некоторые подписчики задались вопросом, зачем тогда ему потребовалось стоять именно возле сосны, а не где-то ещё, да и к тому же лицом к стволу.



Видео с посетителем парка вызвало настоящий переполох в соцсетях. И хотя никаких сообщений о произошедшем в полицию не поступало, эту информацию в МВД выявили в ходе мониторинга и инициативно зарегистрировали для проверки.



Неделю назад в парке «Юбилейный» заметили мужчину, вставшего возле сосны. Он якобы снял штаны и продемонстрировал то, что под ними, окружающим.Версию, что незнакомец хотел справить нужду, поставили под сомнение, поскольку «характерной» лужи под деревом, мол, не было. Однако некоторые подписчики задались вопросом, зачем тогда ему потребовалось стоять именно возле сосны, а не где-то ещё, да и к тому же лицом к стволу.Видео с посетителем парка вызвало настоящий переполох в соцсетях. И хотя никаких сообщений о произошедшем в полицию не поступало, эту информацию в МВД выявили в ходе мониторинга и инициативно зарегистрировали для проверки.

Накануне соцсети облетело видео с неизвестным, который решил справить естественную нужду прямо в центре города. Судя по видео, размещённому в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте», дело было на пересечении улиц Ербанова и Коммунистическая.В сообществе обратили внимание, что мужчина помочился недалеко от зданий правительства Бурятии и администрации Улан-Удэ. Сам он, кстати, ради этого вышел из машины. То, что за «процессом» невольно наблюдали другие автомобилисты и прохожие, гражданина не смутило. Некоторые интернет-пользователи предположили, что он был пьян.