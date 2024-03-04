В Бурятии наступила короткая рабочая неделя

Она закончится трёхдневным уик-эндом



Эта рабочая неделя в Бурятии, как и по всей России, будет короткой и продлится с 4 по 7 марта включительно. За ней последует длинный уик-энд. В пятницу, 8-го, вся страна отметит Международный женский день.



До этого дополнительные выходные в республике объявляли в честь наступления Белого месяца и Дня защитника Отечества. Всего в 2024-ом жители РФ отдохнут 118 дней (с учётом привычных суббот и воскресений), а нашей республики – на один больше, то есть 119, как раз благодаря Сагаалгану.



Следующий длинный отдых после 8 марта будет в майские праздники – с 28 апреля по 1 мая. Субботу, 27 апреля, в этот раз сделали рабочей. Вторые «майские» продолжатся с четверга, 9-го по воскресенье, 12-ое.



Выходные также устроят в день России – в среду, 12 июня, и в честь Дня народного единства с 3-4 ноября. В конце первого зимнего месяца потрудиться предстоит шесть дней подряд – по 28-ое декабря включительно. Но это значит, что новогодние каникулы в 2024-ом начнутся уже 29 декабря.