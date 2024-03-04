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В Улан-Удэ выброшенному на улицу кошачьему семейству нашли дома

В Улан-Удэ выброшенному на улицу кошачьему семейству нашли дома
Общество,  Фото:фонд «Собака счастья»
Животные обрели хозяев спустя несколько месяцев

В конце октября целое кошачье семейство – два новорождённых котика и их мама – оказалось на улице. Животных выбросили туда бывшие хозяева. Эту грустную историю рассказали в улан-удэнском фонде «Собака счастья».

- Буквально пару часов назад мама-кошка лежала дома в тепле и вдруг резко оказалась не нужна – и как мусор, ветошь была поздним вечером выставлена на улицу в коробке, – поделились тогда представители организации на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Из-за стресса она даже боялась пошевелиться и не издала ни звука. Её и двух крох обнаружила одна из зоозащитниц. Вскоре троице нашли временный дом. Однако хвостатая ещё какое-то время не могла есть и пить – просто сидела в своей коробке с огромными глазами, полными страха, и смотрела на окружающих.

Через несколько дней животное начало понемногу приходить в себя и оправляться. А детки – чёрный мальчик и трёхцветная девочка – открыли глазки. Подросшим малышам и их маме начали искать постоянных хозяев. 

Приютила семейство неравнодушная жительница бурятской столицы. Увезти крох на передержку к взрослым кошкам волонтёры не могли. Там они, как отметили зоозащитники, стопроцентно подхватили бы инфекцию.

Наша землячка стала для  подопечных второй мамой – взяла на себя заботу и уход за ними, следила за состоянием здоровья и подкармливала при необходимости. И вот два слепых комочка превратились в чудесных котят. Им нашли дом. А мама-кошка, которой, кстати, дали кличку Лиза, так и осталась с приютившей её улан-удэнкой. Теперь она ходит за хозяйкой по пятам и всегда спит рядом.

- Характер у кошечки просто чудесный – добрая, спокойная, дружит со всеми животными, – заключили в фонде.
кошки животные волонтеры

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