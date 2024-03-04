В Улан-Удэ выброшенному на улицу кошачьему семейству нашли дома



Приютила семейство неравнодушная жительница бурятской столицы. Увезти крох на передержку к взрослым кошкам волонтёры не могли. Там они, как отметили зоозащитники, стопроцентно подхватили бы инфекцию.



Наша землячка стала для подопечных второй мамой – взяла на себя заботу и уход за ними, следила за состоянием здоровья и подкармливала при необходимости. И вот два слепых комочка превратились в чудесных котят. Им нашли дом. А мама-кошка, которой, кстати, дали кличку Лиза, так и осталась с приютившей её улан-удэнкой. Теперь она ходит за хозяйкой по пятам и всегда спит рядом.



- Характер у кошечки просто чудесный – добрая, спокойная, дружит со всеми животными, – заключили в фонде.

В конце октября целое кошачье семейство – два новорождённых котика и их мама – оказалось на улице. Животных выбросили туда бывшие хозяева. Эту грустную историю рассказали в улан-удэнском фонде «Собака счастья».- Буквально пару часов назад мама-кошка лежала дома в тепле и вдруг резко оказалась не нужна – и как мусор, ветошь была поздним вечером выставлена на улицу в коробке, – поделились тогда представители организации на своей официальной странице во «ВКонтакте».Из-за стресса она даже боялась пошевелиться и не издала ни звука. Её и двух крох обнаружила одна из зоозащитниц. Вскоре троице нашли временный дом. Однако хвостатая ещё какое-то время не могла есть и пить – просто сидела в своей коробке с огромными глазами, полными страха, и смотрела на окружающих.Через несколько дней животное начало понемногу приходить в себя и оправляться. А детки – чёрный мальчик и трёхцветная девочка – открыли глазки. Подросшим малышам и их маме начали искать постоянных хозяев.