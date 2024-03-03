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Люди с другой планеты: Родившиеся 29 февраля жители Бурятии рассказали о себе

Люди с другой планеты: Родившиеся 29 февраля жители Бурятии рассказали о себе
Общество,  Фото:Pixabay.com
Они поделились в соцсетях, как и когда отмечают свой день рождения 

Наступивший 2024 год – високосный. В нём 366 дней – то есть на один больше, чем обычно. К привычным 365-ти добавляется 29 февраля. Такое случается раз в четыре года.
 
Еще с давних времён бытует мнение, что это – самый неудачный и даже в чём-то опасный день. Рождённых же 29-го февраля частенько называют «прыгунами», поскольку большинство из них не ждут четыре года, чтобы отпраздновать взросление, а делают это 28-го или уже 1 марта.
 
Такие люди есть и в Бурятии. В минувший четверг они устроили в соцсетях что-то вроде переклички. Началось всё с поста в одном из местных пабликов. «У меня сегодня день рождения. Сколько ещё нас таких? Всех поздравляю», – написал участник сообщества.
 
Другая жительница республики сообщила: ей исполнилось 36 лет. Впрочем, девушку тут же  в шутку поправили – мол, не 36, а всего 9. А ещё одна наша землячка заявила: её сыну стукнуло «4 и 16». «Я тоже родилась в этот день, но мама записала на 1 марта», – поделилась третья подписчица.

Кстати, некоторые отметили под публикацией, что в свидетельствах о рождении теперь указывают именно ту дату, когда человек появился на свет. «Как не просила, чтобы на 1 марта записали – ни в какую», – подчеркнула одна из интернет-пользователей. 
 
Именинников засыпали поздравлениями, отметив, что они – словно люди с другой планеты. Считается, что родившиеся 29 февраля – особенные и обязательно обладают каким-либо даром. Но о своих сверхспособностях никто из «детей високосного дня»  не рассказал.
 
Справка

Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней 5 часов 48 минут и 46 секунд. После четырёх витков эти часы, минуты и секунды складываются в одни «лишние» сутки.
 
В конце зимы они появились не просто так. Календарь, по которому мы живём, пришёл из Древнего Рима. А при Юлии Цезаре календарный год начинался с марта. Тогда приняли решение, что чётные месяцы должны длиться 30 дней, а нечётные – 31.
 
Февраль был последним нечётным, которому «не досталось» одного дня до 30-ти, и потому дополнительный стали добавлять именно к нему. 

Потом император Октавиан Август, приходившийся Юлию Цезарю племянником, захотел назвать в свою честь один из месяцев. К тому времени уже был июль – в честь дяди. Октавиан не мог допустить, чтобы в июле было больше дней, чем в августе, поэтому «забрал» один у февраля. С тех пор 30 февраля больше не существует, а 29-ое бывает лишь раз в четыре года. 


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