Жителей Бурятии предупредили о коварстве весеннего льда

С наступлением тепла он начинает стремительно разрушаться
В республиканском управлении МЧС предупредили, что весенний лёд очень коварен. Под влиянием солнца и перепадов температуры он начинает стремительно разрушаться.
Жителям Бурятии напомнили, что выходить и выезжать на водоёмы весной нельзя – ледовый покров не способен выдержать даже вес человека, не говоря уже о транспортных средствах. Взрослых призывают следить за детьми и не оставлять их без присмотра.
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