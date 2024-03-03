В Улан-Удэ ищут хозяев для собачки, потерявшей хозяина



В местном фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали поистине душераздирающую историю о собачке, оставшейся без дома. Хозяин животного умер, а родственники покойного мужчины выставили питомца за порог, закрыли квартиру и исчезли.



Несчастное четвероногое так и осталось в подъезде. Оно вот уже больше недели спит, свернувшись клубочком у двери квартиры, где жило когда-то. Идти собаке некуда.



- Днём жильцы дома кормят её и выгоняют из подъезда. А на ночь запускают спать на холодном полу под родной дверью, – говорится в публикации на официальной странице фонда во «ВКонтакте».



Волонтёры ищут людей, готовых приютить животное – хотя бы на время.



- Оно в сильном стрессе, боязливо, но, скорее всего, это временно. Мы окажем всю возможную поддержку – прививки, стерилизацию, если её не делали и лечение, если потребуется. Поможем с кормом, – заверили в организации. – Главное – забрать её с улицы, пока этого не сделал отлов. В отлове ей не выжить.



Желающие взять собаку себе или дать ей временный кров могут связаться с зоозащитниками в официальной группе фонда в ВК vk.com/sobakaluck.