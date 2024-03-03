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В Бурятии за месяц прооперировали более 300 детей

В Бурятии за месяц прооперировали более 300 детей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Треть из них перенесли экстренные хирургические вмешательства

В детской республиканской клинической больнице рассказали, сколько маленьких пациентов вылечили и спасли врачи за последний зимний месяц. Всего в приёмно-диагностическое отделение ДРКБ поступило 5 927 ребятишек. Из них 545 привезли на «скорой».

Госпитализировали 410. В феврале в медучреждении провели 302 хирургических вмешательства, в том числе – 112 экстренных.

Как сообщал «Байкал-Daily», врачи ДРКБ вместе с детским хирургом из Иркутска с мировым именем, доктором медицинских наук Юрием Козловым успешно прооперировали девочку с врождённой патологией. Её готовили к этому с самого появления на свет.
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