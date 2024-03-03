В Бурятии за месяц прооперировали более 300 детей



В детской республиканской клинической больнице рассказали, сколько маленьких пациентов вылечили и спасли врачи за последний зимний месяц. Всего в приёмно-диагностическое отделение ДРКБ поступило 5 927 ребятишек. Из них 545 привезли на «скорой».



Госпитализировали 410. В феврале в медучреждении провели 302 хирургических вмешательства, в том числе – 112 экстренных.



