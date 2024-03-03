Ледовая переправа туда так и не открылась
Жители Селенгинского района поинтересовались в группе «Селенга-инфо.24/7», как попасть в сельское поселение «Ноехонское». Дело в том, что ледовая переправа не работает – река до сих пор не встала.
Замруководителя райадминистрации по промышленности, инфраструктуре и ЖКХ Сергей Дамбаев отметил: добраться туда можно через Улан-Удэ в сторону Мухоршибирского района, мимо села Подлопатки. А это – более 200 километров.
Это СП, состоящее из четырёх сёл, окружено тремя реками – Селенгой, Хилком и Чикоем. В тёплое время года его с остальным районом связывает паром, зимой – ледовая переправа на Чикое. Ещё в декабре стало известно, что схватываться речка не спешит. Такое произошло впервые за последние 29 лет – даже лютые морозы ей оказались нипочём.
В Бурятии людям придётся добираться до сёл в своём районе через Улан-Удэ
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