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В Бурятии людям придётся добираться до сёл в своём районе через Улан-Удэ

В Бурятии людям придётся добираться до сёл в своём районе через Улан-Удэ
Общество,  Фото:«Селенга-инфо.24/7»
Ледовая переправа туда так и не открылась

Жители Селенгинского района поинтересовались в группе «Селенга-инфо.24/7», как попасть в сельское поселение «Ноехонское». Дело в том, что ледовая переправа не работает – река до сих пор не встала.

Замруководителя райадминистрации по промышленности, инфраструктуре и ЖКХ Сергей Дамбаев отметил: добраться туда можно через Улан-Удэ в сторону Мухоршибирского района, мимо села Подлопатки. А это – более 200 километров.

Это СП, состоящее из четырёх сёл, окружено тремя реками – Селенгой, Хилком и Чикоем. В тёплое время года его с остальным районом связывает паром, зимой – ледовая переправа на Чикое. Ещё в декабре стало известно, что схватываться речка не спешит. Такое произошло впервые за последние 29 лет – даже лютые морозы ей оказались нипочём. 
Ледовые переправы река Селенгинский район

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