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В Улан-Удэ возможен небольшой снег

В Улан-Удэ возможен небольшой снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём будет тепло

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью и юго-западу до умеренного.

Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -4,-9, местами -11,-16.

В Улан-Удэ днём возможен небольшой снег. Ветер западный 9-14 м/с. Температура днём -6,-8.
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