Большой разлом появился на льду Байкала

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Его обнаружили в районе Малого Моря



Большой разлом появился с материковой стороны на Малом Море Байкала (иркутская сторона озера). Трещину обнаружили очевидцы днём 1 марта.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области призывают туристов и организаторов туров быть осторожными и учитывать ледовую обстановку при планировании путешествий. А также напоминают, что выезд на лед вне оборудованных мест запрещён и смертельно опасен.

