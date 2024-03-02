Его обнаружили в районе Малого Моря
Большой разлом появился с материковой стороны на Малом Море Байкала (иркутская сторона озера). Трещину обнаружили очевидцы днём 1 марта.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области призывают туристов и организаторов туров быть осторожными и учитывать ледовую обстановку при планировании путешествий. А также напоминают, что выезд на лед вне оборудованных мест запрещён и смертельно опасен.
Большой разлом появился на льду Байкала
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