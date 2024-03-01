В Улан-Удэ на маршруте №3 изменится расписание в будние дни









В Улан-Удэ изменится расписание на маршруте №3 в будние дни.- Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров с 4 марта в будние дни на маршруте №3 будет действовать новое расписание. Это связано с увеличением выхода автобусов на линию с восьми до девяти единиц, - сообщили в комитете по транспорту.