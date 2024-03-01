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В Улан-Удэ автомобилистам угрожал опасный люк

В Улан-Удэ автомобилистам угрожал опасный люк
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
После жалоб в соцсетях на нём заменили крышку

Ещё на минувшей неделе жители бурятской столицы забили тревогу из-за канализационного люка на улице Ключевская, в районе остановки ВСГУТУ. Часть крышки на нём отсутствовала. Автомобилистов призвали быть внимательнее, проезжая это место.


Улан-удэнцы обратились с просьбой заменить надломленную крышку через сервис «Активный горожанин». Её обновили сотрудники улан-удэнского энергетического комплекса ТГК-14. 

В администрации призвали сообщать через этот сайт обо всех проблемах, требующих оперативного решения. Обращения и жалобы улан-удэнцев в соцсетях также отслеживают с помощью системы мониторинга «Инцидент-менеджмент». Чтобы на вопрос обратили внимание, он должен быть конкретным, желательно – с указанием проблемной территории и адреса. Благодаря системе в день удаётся обработать порядка 25-40 запросов.
дороги безопасность

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