В Улан-Удэ автомобилистам угрожал опасный люк









В администрации призвали сообщать через этот сайт обо всех проблемах, требующих оперативного решения. Обращения и жалобы улан-удэнцев в соцсетях также отслеживают с помощью системы мониторинга «Инцидент-менеджмент». Чтобы на вопрос обратили внимание, он должен быть конкретным, желательно – с указанием проблемной территории и адреса. Благодаря системе в день удаётся обработать порядка 25-40 запросов.

Ещё на минувшей неделе жители бурятской столицы забили тревогу из-за канализационного люка на улице Ключевская, в районе остановки ВСГУТУ. Часть крышки на нём отсутствовала. Автомобилистов призвали быть внимательнее, проезжая это место.Улан-удэнцы обратились с просьбой заменить надломленную крышку через сервис «Активный горожанин». Её обновили сотрудники улан-удэнского энергетического комплекса ТГК-14.