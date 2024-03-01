Мужчина отсидел в колонии половину срока
Житель Бурятии освободился из исправительной колонии № 1 в Гусиноозёрске. Мужчина вышел оттуда по УДО – заключённый обратился в суд с соответствующим ходатайством.
При его рассмотрении служители Фемиды установили, что сиделец отбыл половину срока, назначенного по приговору суда. Администрацией ИК охарактеризовала его положительно. В целом он доказал исправление своим поведением.
В итоге ходатайство удовлетворили. Мужчину выпустили на свободу, возложив на него обязанности, предусмотренные частью 5 статьи 73 Уголовного кодекса РФ («Условное осуждение»).
Жителю Бурятии дали УДО за хорошее поведение
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