Жителю Бурятии дали УДО за хорошее поведение

Мужчина отсидел в колонии половину срока



Житель Бурятии освободился из исправительной колонии № 1 в Гусиноозёрске. Мужчина вышел оттуда по УДО – заключённый обратился в суд с соответствующим ходатайством.



При его рассмотрении служители Фемиды установили, что сиделец отбыл половину срока, назначенного по приговору суда. Администрацией ИК охарактеризовала его положительно. В целом он доказал исправление своим поведением.



В итоге ходатайство удовлетворили. Мужчину выпустили на свободу, возложив на него обязанности, предусмотренные частью 5 статьи 73 Уголовного кодекса РФ («Условное осуждение»).