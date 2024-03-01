01 марта

29 февраля

Популярное

Жителю Бурятии дали УДО за хорошее поведение

Жителю Бурятии дали УДО за хорошее поведение
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина отсидел в колонии половину срока

Житель Бурятии освободился из исправительной колонии № 1 в Гусиноозёрске. Мужчина вышел оттуда по УДО – заключённый обратился в суд с соответствующим ходатайством.

При его рассмотрении служители Фемиды установили, что сиделец отбыл половину срока, назначенного по приговору суда. Администрацией ИК охарактеризовала его положительно. В целом он доказал исправление своим поведением.

В итоге ходатайство удовлетворили. Мужчину выпустили на свободу, возложив на него обязанности, предусмотренные частью 5 статьи 73 Уголовного кодекса РФ («Условное осуждение»). 
условно-досрочное освобождение колония суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителям Бурятии объяснили, как заплатить налоги за детей
Жителям Бурятии объяснили, как заплатить налоги за детей
Общество, 01.03.2024
Для этого в УФНС родителям дали пошаговую инструкцию
Улан-удэнцы выбрасывают в унитазы удивительные предметы
Улан-удэнцы выбрасывают в унитазы удивительные предметы
Общество, 01.03.2024
Горожане умудряются смывать в канализацию игрушки, одеяла и телогрейки
Большинство улан-удэнцев не собираются растягивать отдых в честь 8 марта
Большинство улан-удэнцев не собираются растягивать отдых в честь 8 марта
Общество, 01.03.2024
60% горожан после трёхдневного уик-энда выйдут на работу

В Бурятии пожарные и росгвардейцы «потушили» возгорание в суде
В Бурятии пожарные и росгвардейцы «потушили» возгорание в суде
Общество, 01.03.2024
 Состоялись совместные в пожарно-тактические учения
Танкиста из Бурятии наградили орденом Мужества
Танкиста из Бурятии наградили орденом Мужества
Общество, 01.03.2024
О его подвиге рассказали в Минобороны
Стало известно, как в Бурятии вычисляют серых арендодателей
Стало известно, как в Бурятии вычисляют серых арендодателей
Общество, 01.03.2024
На них частенько доносят соседи и «управляшки»
В Улан-Удэ осуждённые изготовили тарелки в технике папье-маше
В Улан-Удэ осуждённые изготовили тарелки в технике папье-маше
Общество, 01.03.2024
В колонии провели творческий мастер-класс
В Бурятии ушёл из жизни известный тренер по боксу Дулзын Бабудоржиев
В Бурятии ушёл из жизни известный тренер по боксу Дулзын Бабудоржиев
Общество, 01.03.2024
Его воспитанники участвовали в самых престижных мировых турнирах
В Бурятии люди пожаловались на разруху в селе
В Бурятии люди пожаловались на разруху в селе
Общество, 01.03.2024
Там не чистят дороги и не ремонтируют фонари
В Улан-Удэ военного по-крупному оштрафовали за фальшивые права
В Улан-Удэ военного по-крупному оштрафовали за фальшивые права
Общество, 01.03.2024
Ему придётся раскошелиться на 100 тысяч рублей
В Бурятии понудили увеличить количество рабочих на строительстве детсада
В Бурятии понудили увеличить количество рабочих на строительстве детсада
Общество, 01.03.2024
Директор строительной фирмы получил представление прокуратуры
Что сделано в Бурятии по поручению президента в здравоохранении
Что сделано в Бурятии по поручению президента в здравоохранении
Общество, 01.03.2024
Подборка объектов, построенных благодаря президенту

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^