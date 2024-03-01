Жителям Бурятии объяснили, как заплатить налоги за детей



После перейдите в личный кабинет несовершеннолетнего и подтвердите свой запрос. Добавленные в перечень дети исключаются из него автоматически при достижении 18-ти лет. В разделе «Налоги» появится выпадающий список с их данным. Переключая пользователей в нём, можно оплатить налоги любым удобным способом.

На пресс-конференции в республиканском управлении федеральной налоговой службы, посвящённой итогам 2023 года, начальник отдела урегулирования задолженности физлиц Вячеслав Андриянов рассказал, как оплатить налоги на детей. Сделать это могут их родители.Сначала нужно зайти в личный кабинет на официальном сайте ФНС (либо в мобильном приложении «Налоги ФЛ»), затем нажать «Профиль» и «Семейный доступ». Выберите функцию «Добавить пользователя», введите логин (ИНН) ребёнка и далее «Отправить запрос».