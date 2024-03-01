Мероприятие завершится в середине марта
В Иркутской области с января проходит международный фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада». В календаре фестиваля запланировано проведение 10 мероприятий. Часть из них уже состоялась или проводится в настоящее время.
Так, по 5 марта в посёлке Листвянка будет идти ежегодный фестиваль ледовой скульптуры «Живи на Байкале» (6+). Конкурсная часть фестиваля уже завершена, стали известны имена победителей.
С 1 по 3 марта вблизи села Сахюрта, в бухте Базарная проводится открытый Байкальский международный марафон на коньках (0+). Трасса для забегов расположена на открытом льду озера Байкал. Также в эти дни неподалёку проходит IХ областной зимний фестиваль северной (скандинавской) ходьбы на Байкале «Ольхонский нордик» (0+).
2 марта в городе Свирск пройдут пеший однодневный ледовый переход по реке Ангара «Ангарские бусы» (0+), протяжённостью 13 км. Со 2 по 3 марта фестиваль зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала» (0+) примет город Слюдянка.
С 9 по 10 марта в Бурятии, в посёлке Аршан состоится скальный этап командных соревнований по альпинистским восхождениям «Байкализм» (0+). Второй – ледовый этап с 16 по 17 марта проведут на озере Байкал, в посёлке Ангасолка Иркутской области.
Завершит фестиваль с 16 по 17 марта традиционный народный праздник « Масленица в «Тальцах» (6+). Он состоится в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы».
Возрастное ограничение: 6+.
На Байкале проходит фестиваль зимних игр
Общество, Фото:
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