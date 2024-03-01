На Байкале проходит фестиваль зимних игр

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Фоторепортаж: В Бурятии завершился фестиваль эвенкийской этномоды Общество, Во время дефиле представили коллекции костюмов в этностиле от дизайнеров Бурятии, Якутии и Забайкальского края. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко