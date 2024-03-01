В Забайкалье инспекторов заповедника сопровождал соболь

Общество, Фото: Сохондинский заповедник

Он старательно прятался от людей, но увидеть его помогла фотоловушка



В конце февраля в Сохондинском заповеднике Забайкалья завершились зимние маршрутные учеты (ЗМУ). В один из дней один из самых милых хищников – соболь – пришёл проводить группу инспекторов на зимние маршрутные учёты.



Ежегодно, в конце зимы, с наступлением устойчивого снежного покрова, инспекторы отдела охраны и сотрудники научного отдела отправляются на ЗМУ – многолетний мониторинг, необходимый для получения информации о состоянии популяций охотничьих видов млекопитающих на территории заповедника. Общая протяжённость маршрутов по заповеднику составляет более 180 км. Вот какую интересную историю рассказал лаборант научного отдела Григорий Слесаренко – один из старейших сотрудников заповедника.



- Когда мы приехали на Вершину Букукуна (начальная точка маршрута ЗМУ), у группы сложилось впечатление, что за нами кто-то наблюдает. Было решено поставить фотоловушку на сутки. Участники второй группы, заезжающей позднее, должны были её снять. Каково было наше удивление, когда всего в 10 метрах от зимовья, в объектив попал соболь. Могу сказать, что это местный житель. Его слышали и научные сотрудники, и туристы летом и осенью, а вот увидеть не удавалось. Нам повезло и с точки зрения того, что соболя в этом году на территории заповедника, по субъективным впечатлениям (расчёты численности ещё не проводились) стало меньше. Возможно, сказался плохой урожай кедра и кедрового стланика, - пояснил Григорий Слесаренко.



Как сообщили в Сохондинском заповеднике, соболь – очень интересный вид, который много претерпел за своё существование. Для его сохранения восстановления был создан первый заповедник в России – Баргузинский. На территории Забайкальского края численность соболя была восстановлена в советский период. Здесь проводилась реакклиматизация этого вида – зверьков выпускали там, где он когда-то водился, но был уничтожен, например в районах по правобережью реки Шилки.



- Вообще, Вершина Букукуна является типичным местообитанием соболя. Курумы, валежник, кедрач и кедровый стланик – всё это служит прекрасным домом. Брусничник и голубичник – позволяют выжить при недостатке мелких млекопитающих, на которых охотится соболь. Кстати, его потенциальная добыча – белка – тоже попала в объектив. Помимо этого приятного сюрприза с соболем, мы визуально наблюдали лосей, белых куропаток, изюбря, кабана. В этом году снежный покров на 5 см меньше относительно прошлого года и на 15 относительно прошлых лет. Для заповедника – это мало. Численность большинства охотничьих видов животных будет рассчитана научным отделом заповедника на основе полевых данных, полученных при проведении зимнего маршрутного учёта, - добавил научный сотрудник.



