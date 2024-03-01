В Бурятии объявлен конкурс истории семей

Участниками станут старшеклассники республики



В Бурятии стартовал республиканский конкурс «История моей семьи». Мероприятие поводится в рамках проведения архивного фестиваля «АрхивFEST / Бурятия» и в рамках празднования Года семьи.



В конкурсе принимают участие учащиеся 8-11 классов средних общеобразовательных учреждений республики. От них принимаются конкурсные работы с приложением оригинальной или скан-копии фотографии, включая описание фотографий, анализ и обобщение собранной информации по выбранной теме. Срок предоставления конкурсных работ с 1 марта по 30 сентября. Приём конкурсных работ осуществляется по электронной почте: mariya-novolodskaya@yandex.ru, а также по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 9а, государственный архив РБ, отдел публикации документов.



Подведение итогов состоится в октябре этого года. По результатам всем участникам конкурса будут выданы сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе. Победители будут награждены дипломами. Об этом сообщает пресс-служба государственного архива РБ.



Возрастное ограничение: 12+.

