В Бурятии разработали программу для анализа металлов по изображению

Исследования проведи учёные улан-удэнского вуза
В Бурятии учёные Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления создали и запатентовали специальную программу, которая анализирует цветные цифровые изображения структуры металлов и сплавов после металлографического исследования на микроскопе. Разработка позволит точно и оперативно определить их состав.
Авторы – преподаватели и студенты ВСГУТУ: доцент кафедры «Инженерная и компьютерная графика» Татьяна Дамдинова, заведующий кафедрой «Металловедение и технологии обработки материалов» Владимир Мосоров, магистрант направления «Металловедение» Константин Коробков и студент направления «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» Зоригто Дамдинов. Они отметили, что эта программа будет полезным инструментом для исследования и анализа микроструктур металлов и сплавов в процессах их обработки.
- Суть программы заключается в анализе цифровых изображений микроструктур металлов и сплавов для разделения структурных и фазовых составляющих по цветам. Она помогает определить изменения в микроструктуре металлов, глубину слоя, фазовый состав и выбрать оптимальные режимы процесса для улучшения тех или иных эксплуатационных свойств, - рассказал Владимир Мосоров.
Программа имеет несколько полезных функций. Среди них выделение фрагмента изображения для более детального изучения объектов, выделение области изображения с исследуемыми цветами, расчёт глубины диффузионных слоёв в пикселях и микронах, а также определение размеров кластеров изучаемых объектов. Всё это поможет исследовать параметры диффузионных слоёв в процессах химико-термической обработки металлов.
Диффузионные слои – это слои металла, в которых происходят изменения в химическом составе и структуре из-за перемещения атомов внутри материала. Такие изменения влияют на свойства металлов и сплавов, например, твёрдость, износостойкость и стойкость к коррозии. Диффузионные слои часто используются для улучшения износостойкости, прочности и других характеристик металлических изделий. Об этом сообщает пресс-служба ВСГУТУ.
В Бурятии разработали программу для анализа металлов по изображению
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