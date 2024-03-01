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В Бурятии понудили увеличить количество рабочих на строительстве детсада

В Бурятии понудили увеличить количество рабочих на строительстве детсада
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Директор строительной фирмы получил представление прокуратуры

В селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии возводят детский сад на 50 мест. В ходе проверки прокуратура выяснила, что строительство отставало от графика.

- В нарушение условий контракта строительная организация допустила отставание от сроков выполнения работ по внутренней отделке, монтажу противопожарной сигнализации и сантехнических работ, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Директор подрядной организации получил прокурорское представление. После этого количество работников на стройке увеличили, сейчас положенные работы выполнены в полном объёме.

Завершение строительства детского сада находится на контроле прокуратуры района.

прокуратура строительство детские сады

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