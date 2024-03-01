01 марта

Популярное

В Иркутске «школьные площадки» сделают бесплатными для детей участников СВО

В Иркутске «школьные площадки» сделают бесплатными для детей участников СВО
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Новая мера предоставляется семьям, зарегистрированным на территории областного центра

В Иркутске рассмотрели вопрос о введении дополнительной меры социальной поддержки семьям участников специальной военной операции. Родители будут освобождены от платы за содержание детей в лагерях с дневным пребыванием, функционирующих на базе школ города.

– При содействии областного правительства и депутатского корпуса мы не только продлеваем уже существующие меры социальной поддержки, которых в регионе более 30, но и продолжаем вводить дополнительные. Они действуют одинаково для всех наших бойцов: для мобилизованных, добровольцев и контрактников. Сегодня с коллегами приняли важное решение: теперь ребятишки смогут бесплатно посещать наши муниципальные лагеря, – отметил мэр Руслан Болотов.

Новую меру поддержки предоставляют семьям участников СВО, зарегистрированных на территории областного центра. Для того, чтобы ей воспользоваться, одному из родителей необходимо подать заявление в образовательную организацию, в которой обучается ребёнок.

– Работа по оказанию помощи родственникам бойцов СВО ведётся на постоянной основе как на уровне страны, региона, так и нашего города. Детям предоставлена возможность бесплатно посещать сады Иркутска, питаться в муниципальных школах, ездить в общественном транспорте. Также абитуриенты из таких семей имеют преференции при поступлении в вузы, – подчеркнул председатель думы города Иркутска Евгений Стекачев.

Предусмотрено, что финансирование будет выделено из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Образование», сообщает пресс-служба администрации Иркутска. 
Иркутск СВО дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии объявлен конкурс истории семей
В Бурятии объявлен конкурс истории семей
Общество, 01.03.2024
Участниками станут старшеклассники республики
В Улан-Удэ пробегут лыжный спринт
В Улан-Удэ пробегут лыжный спринт
Общество, 01.03.2024
Соревнования проведут на Верхней Берёзовке
В Забайкалье инспекторов заповедника сопровождал соболь
В Забайкалье инспекторов заповедника сопровождал соболь
Общество, 01.03.2024
Он старательно прятался от людей, но увидеть его помогла фотоловушка
На Байкале проходит фестиваль зимних игр
На Байкале проходит фестиваль зимних игр
Общество, 01.03.2024
Мероприятие завершится в середине марта
В Бурятии разработали программу для анализа металлов по изображению
В Бурятии разработали программу для анализа металлов по изображению
Общество, 01.03.2024
Исследования проведи учёные улан-удэнского вуза
В ДФО отберут лучшие проекты в области дизайна, искусства, музыки и IT
В ДФО отберут лучшие проекты в области дизайна, искусства, музыки и IT
Общество, 01.03.2024
Финал одного из конкурсов состоится в Улан-Удэ
В Иркутске «школьные площадки» сделают бесплатными для детей участников СВО
В Иркутске «школьные площадки» сделают бесплатными для детей участников СВО
Общество, 01.03.2024
Новая мера предоставляется семьям, зарегистрированным на территории областного центра
В Советском районе Улан-Удэ четыре дня будут отключать свет
В Советском районе Улан-Удэ четыре дня будут отключать свет
Общество, 01.03.2024
Электричества временно не будет как в центре, так и в удалённых микрорайонах
В Забайкалье 101 год исполнилось труженице тыла
В Забайкалье 101 год исполнилось труженице тыла
Общество, 01.03.2024
В Петровск-Забайкальском поздравили долгожительницу, проживающую в соццентре
В Улан-Удэ подписали первые договоры на переселение в рамках КРТ
В Улан-Удэ подписали первые договоры на переселение в рамках КРТ
Общество, 01.03.2024
На одной из первых площадок в центре города построят школу
В Монголии объявлен тендер на строительство метро в Улан-Баторе
В Монголии объявлен тендер на строительство метро в Улан-Баторе
Общество, 01.03.2024
На строительство планируют выделить около 180 миллиарда тугриков
Фоторепортаж: В Бурятии завершился фестиваль эвенкийской этномоды
Фоторепортаж: В Бурятии завершился фестиваль эвенкийской этномоды
Общество, 01.03.2024
Во время дефиле представили коллекции костюмов в этностиле от дизайнеров Бурятии, Якутии и Забайкальского края. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Улан-Удэ «наступило» 30 февраля
В Улан-Удэ «наступило» 30 февраля
Общество, 01.03.2024
Городской автобус опять «выдал» пассажирам несуществующую дату

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^