01 марта

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В ДФО отберут лучшие проекты в области дизайна, искусства, музыки и IT

В ДФО отберут лучшие проекты в области дизайна, искусства, музыки и IT
Общество,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
Финал одного из конкурсов состоится в Улан-Удэ

Организаторы конкурса «Арктическая стартап-экспедиция: Дальний Восток и Арктика России» (АСЭ ДАР) объявляют о старте приёма заявок на участие в конкурсах по креативным направлениям «Дизайн украшений», IT, «Современное искусство» и «Музыка». Заявки принимаются с 1 марта. Эксперты выберут лучшие проекты для участия в очных финалах. Победитель в каждом из направлений получит приз в размере 1 млн рублей.

Очные финалы конкурсов пройдут соответственно в городах Архангельск, Красноярск, Владивосток и Улан-Удэ. Во время финальных мероприятий планируется проведение стратегических сессий по развитию креативной экономики в регионах, мастер-классы и образовательные встречи.

«Арктическая стартап-экспедиция» – это конкурс по креативным индустриям, направленный на отбор и развитие талантов и поддержку творческих инициатив. В 2023 году экспедиция охватила 18 регионов Дальнего Востока и Арктики по направлениям «Анимация», «Кино», «Дизайн одежды» и «Разработка игр». В мероприятиях проекта приняли участие более 1,3 тыс. представителей креативных сообществ.

Ознакомиться с правилами участия в проекте и подать заявку на можно на сайте конкурса. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Возрастное ограничение: 6+.
ДФО Улан-Удэ конкурс искусство

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