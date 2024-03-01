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В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат свет

В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат свет
Общество,  Фото:pixabay.com
Его не будет в течение 4 часов

1 марта в Октябрьском районе Улан-Удэ в связи с производством работ будет отключена электроэнергия с 13:00 до 17:00.

Как сообщает администрация района, света не будет по адресам:
- ул. Бабушкина, 67, 69, 73, 75, 151-169;
- ул. Суворова, 1-28;
- ул. Бичурская, 1-23;
- ул. Медицинская, 1-65;
- ул. Наушкинская, 28-70;
- пер. Суворова, 1-7;
- ул. Пирогова, 33, 39, 41, 43;
- ул. Красной звезды, 1-28;
- ул. Зелёная, 1-44;
- ул. Больничная, 1, 3, 5;
- ул. Красноярская, 1-11;
- ул. Овражная, 2-14;
- комплекс фотофиксации по ул. Бабушкина, 156;
- АЗС №4;
- ул. Бабушкина, 151а, (позная «Тамир»);
- ул. Бабушкина, 168, (магазин «Stop цен»);
- ул. Бабушкина, 156а/2 (станция зарядки для электротранспорта);
- ул. Овражная, 2.
Октябрьский район Улан-Удэ отключение света

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