В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат свет

Его не будет в течение 4 часов



1 марта в Октябрьском районе Улан-Удэ в связи с производством работ будет отключена электроэнергия с 13:00 до 17:00.



Как сообщает администрация района, света не будет по адресам:

- ул. Бабушкина, 67, 69, 73, 75, 151-169;

- ул. Суворова, 1-28;

- ул. Бичурская, 1-23;

- ул. Медицинская, 1-65;

- ул. Наушкинская, 28-70;

- пер. Суворова, 1-7;

- ул. Пирогова, 33, 39, 41, 43;

- ул. Красной звезды, 1-28;

- ул. Зелёная, 1-44;

- ул. Больничная, 1, 3, 5;

- ул. Красноярская, 1-11;

- ул. Овражная, 2-14;

- комплекс фотофиксации по ул. Бабушкина, 156;

- АЗС №4;

- ул. Бабушкина, 151а, (позная «Тамир»);

- ул. Бабушкина, 168, (магазин «Stop цен»);

- ул. Бабушкина, 156а/2 (станция зарядки для электротранспорта);

- ул. Овражная, 2.

