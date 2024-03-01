Ему придётся раскошелиться на 100 тысяч рублей
На минувшей неделе перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом предстал военнослужащий. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»).
Началось всё в июне, когда мужчина приобрёл фальшивое водительское удостоверение на своё имя. Младший сержант хранил его у себя до конца августа и «попался», предъявив липовые права сотруднику ГИБДД.
В итоге военнослужащего признали виновным и назначили ему наказание – штраф размером в 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
В Улан-Удэ военного по-крупному оштрафовали за фальшивые права
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