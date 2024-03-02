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На севере Бурятии состоится турнир по зимней рыбалке

На севере Бурятии состоится турнир по зимней рыбалке
Общество,  Фото:pixabay.com
Для зрителей предусмотрена развлекательная программа

30 марта на севере Бурятии пройдут традиционные соревнования по подлёдному лову «Зимняя рыбалка «Северный Байкал – 2024». Турнир проведут в Северо-Байкальском районе, на Слюдянских озёрах. Старт соревнований будет дан в 8:00.

В рамках рыбалки состоится праздничный концерт. Также на льду озера распахнёт свои двери эвенкийское стойбище. Кроме этого, будет организован конкурс между командами ТОСов района, где определят мастеров кулинарного дела. Для любителей спорта проведут соревнования по лыжным гонкам.

К участию в рыбалке допускаются команды из 4 человек. Участниками могут быть все желающие независимо от возраста и места проживания. Зарегистрировать свою команду для участия можно в кабинете №12 администрации МО «Северо-Байкальский район», расположенного по адресу: п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125.

Главным призом турнира станет снегоход, сообщает администрация района.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия рыбалка Северо-Байкальский район рыболовный спорт

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