Иркутск примет чемпионат России по спортивному ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Спортсмены посоревнуются в лыжных дисциплинах



Чемпионат России и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах с 6 по 10 марта пройдут в лесном массиве в окрестностях озера Юннатов в Иркутске.



– Чемпионат России по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах пройдёт в Иркутске во второй раз. Планируется, что в соревнованиях будут участвовать около 350 сильнейших спортсменов из Челябинской, Нижегородской, Вологодской, Ленинградской, Московской, Иркутской, Амурской областей, Пермского, Хабаровского, Красноярского краёв, республик Башкортостан, Карелия, Коми и Еврейского автономного округа, – рассказал министр спорта области Павел Богатырев.



В чемпионате России спортсмены разыграют медали в четырёх дисциплинах: «лыжная гонка – классика», «лыжная гонка – лонг», «лыжная гонка – эстафета два человека», «лыжная гонка – эстафета три человека». В стартах будут участвовать ориентировщики – мужчины и женщины 2006 года рождения и старше с разрядом не ниже первого спортивного.



Во всероссийских соревнованиях спортсмены будут бороться за награды в четырёх дисциплинах: «лыжная гонка – классика», «лыжная гонка – лонг», «лыжная гонка – спринт», «лыжная гонка – классика общий старт». В соревнованиях будут участвовать юноши и девушки до 18 лет (2007-2008 годов рождения) с разрядом не ниже второго спортивного, юноши и девушки до 15 лет (2010-2011 годов рождения) с разрядом не ниже первого юношеского.



Торжественное открытие чемпионата России и всероссийских соревнований состоится в 12 часов 6 марта. В программе чемпионата страны 6 марта пройдёт лыжная гонка-классика, 7 марта – лыжная гонка-лонг, 9 марта – лыжная гонка - эстафета два человека, 10 марта состоится лыжная гонка - эстафета три человека. Программу стартов всероссийских соревнований 6 марта откроет лыжная гонка-классика, 7 марта пройдёт лыжная гонка-лонг, 9 марта состоится лыжная гонка-спринт, 10 марта медали разыграют в лыжной гонке-классика с общего старта.



Итоги чемпионата страны подведут в личном и командном зачётах, во всероссийских соревнованиях – в личном зачёте. Победителей и призёров наградят медалями, грамотами и призами, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение: 0+.

