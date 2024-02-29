В Бурятии прошли антитеррористические учения

По замыслу учений, диверсант установил взрывное устройство с часовым механизмом на поезд



27-28 февраля в Бурятии состоялись плановые антитеррористические учения.



По замыслу учений, диверсант изготовил самодельное взрывное устройство с часовым механизмом и установил его на цистерну поезда, чтобы подорвать в районе железнодорожной станции.



- Группировкой сил и средств под руководством оперативного штаба были организованы мероприятия по обезвреживанию взрывного устройства, обеспечению безопасности граждан, розыску и задержанию преступника. Цели учения достигнуты в полном объёме, его результаты показали готовность сил и средств оперативного штаба к противодействию террористическим угрозам на территории региона, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Бурятии.



Отмечается, что в ходе учения проработали взаимодействие между УФСБ, Росгвардией, МВД, МЧС и региональными органами власти.





