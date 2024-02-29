По замыслу учений, диверсант установил взрывное устройство с часовым механизмом на поезд
27-28 февраля в Бурятии состоялись плановые антитеррористические учения.
По замыслу учений, диверсант изготовил самодельное взрывное устройство с часовым механизмом и установил его на цистерну поезда, чтобы подорвать в районе железнодорожной станции.
- Группировкой сил и средств под руководством оперативного штаба были организованы мероприятия по обезвреживанию взрывного устройства, обеспечению безопасности граждан, розыску и задержанию преступника. Цели учения достигнуты в полном объёме, его результаты показали готовность сил и средств оперативного штаба к противодействию террористическим угрозам на территории региона, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Бурятии.
Отмечается, что в ходе учения проработали взаимодействие между УФСБ, Росгвардией, МВД, МЧС и региональными органами власти.
В Бурятии прошли антитеррористические учения
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