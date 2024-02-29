Мужчина настаивал, что машина принадлежит его сожительнице
Житель Бурятии предстал перед судом на вождение в нетрезвом виде. Мужчина, которого ранее уже ловили на пьяной езде, сел за руль после попойки в кафе и попался сотрудникам ГИБДД.
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ (« Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Его признали виновным и назначили наказание – 180 часов обязательных работ, а ещё на два года лишили водительских прав.
Автомобиль у любителя алкоголя конфисковали в доход государства. Осуждённый с этим решением не согласился и решил обжаловать его в Верховном суде Бурятии, заявив, что машина на самом деле – собственность его сожительницы. И указал, что та хоть и не приходится ему законной супругой, но является членом семьи участников спецоперации. В итоге авто всё-таки забрали, поскольку на момент совершения нарушения оно принадлежало именно мужчине.
В Бурятии любитель пьяной езды пытался вернуть через суд конфискованный автомобиль
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