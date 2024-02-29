В Бурятии готовятся к строительству нового дугана на месте сгоревшего

Настоятель Байкальского дацана «Дамба Даржалин» в кабанском селе Дулан Жаргал лама отчитался о средствах, перечисленных на строительство нового дугана. Прежний сгорел в начале февраля. К концу месяца верующие и просто неравнодушные люди перечислили полтора миллиона рублей.
- С помощью прихожан мы разобрали сгоревшее здание. В ближайшие дни будет готов проект нового и сметный расчёт для приобретения стройматериалов, – отметил настоятель «Дамба Даржалин», поблагодарив всех за помощь.
Уничтоженный огнём дуган демонтировали. В конце апреля начнётся подготовка земельного участка под строительство. В это же время пообещали опубликовать информацию о сборе желающих поработать на стройке.
Разрушительный пожар произошёл утром 8 февраля. Пламя охватило крышу отдельно стоящего здания. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Внутри в этот момент никого не было. Реликвии, к счастью, уцелели.
- Всё успели спасти – вынесли священные книги Ганжур и статую Будды. Конечно, само здание пострадало – потребуется капитальный ремонт. Крышу всю придётся менять, стены. Но главное, что все живы и здоровы, – рассказал ранее Жаргал лама.
Он отметил, что огонь не успел перекинуться на другие постройки благодаря оперативным действиям пожарных и местных жителей. Однако позже стало известно, что полыхавший дуган не подлежит восстановлению. Потому решили строить новый, из кирпича и объявили на это сбор средств.
Крыша в дугане обвалилась, стены обгорели, а окна полопались. Вся постройка после тушения заледенела. Пожарные обливали статую Будды, чтобы огонь её не повредил. А выносили сооружение на улицу четыре человека – оно оказалось очень тяжёлым.
- Всё успели спасти – вынесли священные книги Ганжур и статую Будды. Конечно, само здание пострадало – потребуется капитальный ремонт. Крышу всю придётся менять, стены. Но главное, что все живы и здоровы, – рассказал ранее Жаргал лама.
Он отметил, что огонь не успел перекинуться на другие постройки благодаря оперативным действиям пожарных и местных жителей. Однако позже стало известно, что полыхавший дуган не подлежит восстановлению. Потому решили строить новый, из кирпича и объявили на это сбор средств.
Крыша в дугане обвалилась, стены обгорели, а окна полопались. Вся постройка после тушения заледенела. Пожарные обливали статую Будды, чтобы огонь её не повредил. А выносили сооружение на улицу четыре человека – оно оказалось очень тяжёлым.