Экспозиция появилась четыре года назад
В УФСИН России по Бурятии обновили тематическую выставку, посвящённую 145-летию уголовно-исполнительной системы.
Выставка работает постоянно, здесь улучшили освещение экспонатов, переоборудовали экспозиции, обновили этикетки выставочного фонда.
- Отметим, что действующая экспозиция по истории уголовно-исполнительной системы Бурятии была открыта в 2019 году к 140-летию УИС, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В УФСИН Бурятии обновили выставку к 145-летию УИС
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