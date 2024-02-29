В УФСИН Бурятии обновили выставку к 145-летию УИС

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Экспозиция появилась четыре года назад



В УФСИН России по Бурятии обновили тематическую выставку, посвящённую 145-летию уголовно-исполнительной системы.



Выставка работает постоянно, здесь улучшили освещение экспонатов, переоборудовали экспозиции, обновили этикетки выставочного фонда.



- Отметим, что действующая экспозиция по истории уголовно-исполнительной системы Бурятии была открыта в 2019 году к 140-летию УИС, - сообщили в пресс-службе ведомства.

