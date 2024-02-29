В Улан-Удэ вновь пройдёт «собачий» рейд

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На этот раз он состоится в сотых кварталах



В четверг, 29 февраля, в сотых кварталах Улан-Удэ пройдёт рейд по собакам, сообщили в администрации города.



Оставить заявку на отлов, сообщить о нарушении правил содержания животных можно по телефону оперативного штаба: 89834337544.



С 10:00 до 15:00 в мобильном пункте в 119 мкрн, 110 (вблизи магазина «Дарина») можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства животным и зарегистрировать их.



- Приводите своих питомцев! – призывают в мэрии.

