На этот раз он состоится в сотых кварталах
В четверг, 29 февраля, в сотых кварталах Улан-Удэ пройдёт рейд по собакам, сообщили в администрации города.
Оставить заявку на отлов, сообщить о нарушении правил содержания животных можно по телефону оперативного штаба: 89834337544.
С 10:00 до 15:00 в мобильном пункте в 119 мкрн, 110 (вблизи магазина «Дарина») можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства животным и зарегистрировать их.
- Приводите своих питомцев! – призывают в мэрии.
В Улан-Удэ вновь пройдёт «собачий» рейд
Общество, Фото:
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