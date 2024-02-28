Улан-удэнцы не могут поделить площадку с детсадовцами









В ноябре в ВК разместили фото площадки с тренажёрами, сделанное около дома № 69 на улице Трубачеева. Автор снимка, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что ТСЖ «Удинское», обслуживающее многоэтажку, закрыло спортивную зону на замок.





В ТСЖ «Удинское» тогда «Байкал-Daily» пояснили, что это спортивная площадка и её закрыли из-за невостребованности. «Почти весь сентябрь, в октябре никого там не было. Если кому-то понадобится – обязательно откроем», – подчеркнули в ТСЖ.

Недавно в паблике zloi_03 во «ВКонтакте» появился пост, автор которого пожаловалась на воспитанников ближайшего частного садика. Само дошкольное учреждение находится через три дома, но дети всё равно приходят играть в чужой двор. И жильцы ближайших МКД этим крайне недовольны.У участников сообщества поинтересовались, куда можно пожаловаться на ДОУ.- Выгуливают своих детей в нашем дворе, потому что у них плохой. Из-за этого мой ребёнок не может покачаться на качелях – всё занято этими детьми. А коммуналка у вас очень дорогая – мы платим за содержание этой площадки, – говорится в публикации.В комментариях жильцам посоветовали не жадничать – мол, прогулки у детсадовцев длятся минут 20, так что можно и потерпеть. «Дурдом, площадку детям пожалели», – заявили подписчики паблика. Но так думают далеко не все интернет-пользователи.- Садик хорошо пристроился за счёт других людей. По закону у них должна быть специально оборудованная площадка. На бумагах, конечно, есть, да? Там, по-моему, даже расстояние от самого входа в здание садика оговорено должно быть, – отметила одна из подписчиц.- Считают, что гулять там могут только дети из их дома. А из соседних – № 8, 8а и 8б на улице Приречная – нет, – нажаловались в одном из местных сообществ.В комментариях под постом разгорелся спор. Некоторых участников группы такая «делёжка» возмутила. Другие заявили, что завидовать там, мол, нечему – «четыре объекта позорных». А третьи ничего предосудительного здесь не увидели.- Видимо, площадку сделали за счёт жильцов. Имеют полное право закрыть. Только непонятно, как их дети там гуляют? У каждого ребёнка свой ключ? – недоумевали улан-удэнцы.