Последний зимний день будет ветреным
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 февраля, по республике переменная облачность, по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Днём -11,-16, местами -5,-10 градусов.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Днём всего 11-13 градусов ниже нуля.
Уходящий февраль не порадует жителей Бурятии теплом
Общество, Фото:
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