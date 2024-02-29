Уходящий февраль не порадует жителей Бурятии теплом

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Последний зимний день будет ветреным



По данным Бурятского гидрометцентра, 29 февраля, по республике переменная облачность, по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Днём -11,-16, местами -5,-10 градусов.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Днём всего 11-13 градусов ниже нуля.





