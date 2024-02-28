Бурятия постепенно переходит на голубое топливо





Приангарье активно перенимает опыт Бурятии по установке газовых котельных для соцучреждений. Накануне в республику прибыли представители службы капитального строительства Иркутского района Иркутской области. Они лично ознакомились с опытом соседнего региона и посетили соцобъекты Иволгинского района РБ, работающие на экологичном топливе.Директор службы Дмитрий Бурбанов отметил, что Бурятия является лидером по установке таких котельных и активно использует газ в качестве основного источника тепла для учреждений образования и здравоохранения.- За последние несколько лет в районах республики оборудовали порядка 14 газовых котельных. Их возводят при строительстве новых школ, детских садов и поликлиник, – пояснил начальник управления капстроительства правительства РБ Анатолий Урбанов. – У них ряд преимуществ перед традиционными системами отопления. Во-первых, газ является более экологичным источником энергии, чем уголь или мазут. Во-вторых, газовые котельные обеспечивают более стабильную и надёжную подачу тепла, что особенно важно для учреждений, где требуется поддержание определённых температурных условий.В Иркутском районе уже начались работы по подготовке к установке таких объектов. Для оборудования подыскивают площадки и разрабатывают проекты. Переход на газовое отопление призван существенно снизить затраты на теплоснабжение и улучшить экологическую ситуацию.