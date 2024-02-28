Жителям республики объяснили, чем они лучше ушных бирок
С марта в России, в том числе – в Бурятии, станет обязательной маркировка всех сельскохозяйственных животных. До этого она носила рекомендательный характер. Как пояснили ранее в республиканском управлении ветеринарии, пометить свой скот владельцы могут с помощью пластмассовых бирок, подкожных микрочипов, колец или ошейников.
Маркировка коров, коз, овец, свиней и лошадей требуется, чтобы предотвратить распространение заразных болезней и для выявления их источников. А ещё это позволяет отследить незаконное перемещение скотины и при необходимости – вернуть потерявшееся животное хозяину.
Подготовка к поголовной маркировке началась ещё в 2022 году. За это время охватили 296 072 коров и быков, 137 889 голов малого рогатого скота, 15 371 лошадей и 6 135 свиней.
Помечают скот с помощью электронных чипов и ушных бирок. Первые вживляются под кожу с помощью специального шприца и остаются в теле сельхозживотного до конца жизни. Бирки с буквенно-цифровым номером крепятся к уху с помощью биркача.
По словам начальника ветуправления Бурятии Амгалана Дармаева, чипы более функциональны и практичны.
- В отличие от популярных ушных бирок, они не травмируют животное. Идентифицировать его можно помощью специального считывающего устройства – сканера, которые закупили в прошлом году для всех районных ветеринарных служб, – подчеркнул Дармаев.
Скотину в Бурятии посоветовали помечать чипами
Общество, Фото:
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