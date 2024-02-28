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В Бурятии уволившемуся тарбагатайскому главе нашли временную замену

В Бурятии уволившемуся тарбагатайскому главе нашли временную замену
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
И. о. руководителя района стал бывший первый зам Владимира Смолина

На сессии райсовета, которая состоялась в середине февраля, депутаты приняли отставку прежнего главы Таргабатайского района Владимира Смолина. Он добровольно сложил свои полномочия.

Нового руководителя муниципального образования выберут по конкурсу. Для этого объявят отбор кандидатов. Дату, с которой начнётся приём документов, согласует районный совет. Пока же обязанности главы МО исполняет его бывший первый заместитель Николай Коновалов – он фигурирует как и. о. во всех публикациях на официальной странице района во «ВКонтакте».

В Бурятии уже сформировали конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы района. Её членов назначил глава Бурятии. Алексей Цыденов подписал соответствующее распоряжение, которое разместили на официальном сайте правительства РБ.

В состав комиссии включили пять высокопоставленных чиновников. Это министр сельского хозяйства республики Галсан Дареев, руководитель Минобрнауки Валерий Поздняков, министр спорта и молодёжной политики Иван Козырев, первый замминистра соцзащиты Анастасия Меринова и начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями комитета территориального развития администрации главы Бурятии Анжела Зайцева.

Смолин, два с лишним года возглавлявший Тарбагатайский район, решил распрощаться со своим креслом в январе. Он подал заявление об отставке по собственному желанию. Местные жители высказывали сожаления по этому поводу в соцсетях.

Ранее экс-руководитель МО в разговоре с «Байкал-Daily» подтвердил информацию о своём добровольном уходе с поста. «Пока я в отпуске. Если коротко, то перехожу на другую работу», – подчеркнул он.


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