Ребятишки отмечали день рождения
В детском саду «Сказка» в Мухоршибирском районе Бурятии весело отпраздновали день рождения. Недавно детишек из второй младшей группы поздравил Чебурашка и Гусь-обнимусь.
- Самый лучший праздник детства – это День рождения. Детвора в это день ждёт чуда, подарков и веселья, сообщили в администрации Мухоршибирского района.
Праздник прошёл в играх, радости и в веселье. Дети пели песни о дне рождения, водили хоровод «Каравай» и танцевали.
Праздник подготовили специалисты центра дополнительного образования.
В Бурятии к детсадовцам пришли Чебурашка Гусь-обнимусь
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они будут платить за свет столько же, сколько жители республики
Она больше месяца не могла нормально дышать
Подборка объектов, построенных благодаря президенту
Он будет ходить до центра города
Ребятишки отмечали день рождения
Он пробрался во двор жилого дома
Перед собеседованием в компании они активно шерстят Интернет
Туда с проверкой нагрянула целая комиссия
На этот раз их переловят в сотых кварталах
Ему пришлось раскошелиться на 160 с лишним тысяч
Ребятам вручили именные удостоверения кадетов
Ученикам велели не приближаться к месту их падения
Им пришлось облачаться в шапки и куртки, а артистам – забираться на стулья
Экономика, 28.02.2024
За год в республику перебралось более 400 бизнесменов из других регионов
Стало известно, кем бы хотели работать на дистанте жители республики