В Иркутской области посоревнуются дояры и механизаторы

В регионе состоятся юбилейный зимние сельские спортивные игры
С 1 по 3 марта в Иркутской области пройдут финальные соревнования XL зимних сельских спортивных игр региона. Их проведут в посёлке Залари. Предварительные заявки на участие поступили от 17 команд из Иркутского, Боханского, Заларинского, Зиминского, Качугского, Эхирит-Булагатского, Тулунского, Усть-Удинского районов и других муниципальных образований.
- В этом году министерство спорта области проводит юбилейные зимние сельские спортивные игры, в которых будут принимать участие лучшие команды муниципальных образований области, - отметил министр спорта Приангарья Павел Богатырев. – Финальные игры включают в себя соревнования по лыжным гонкам, шахматам, шашкам, баскетболу и ринк-бенди среди мужских команд. В профессиональных навыках состязаться будут дояры и механизаторы. Также в честь Года семьи, объявленного президентом России, в рамках игр состоятся соревнования среди спортивных семей.
Зимние сельские спортивные игры проводятся в три этапа. Первый этап проходит в районах области, второй этап – зональные отборочные соревнования по ринк-бенди и баскетболу, третий – финальные соревнования.
Соревнования дояров проводятся по программе троеборья: бег на лыжах для мужчин на дистанции 3 км, для женщин на 2 км, рывок гири, а также сборка и разборка доильного аппарата. Соревнования механизаторов включают в себя бег на лыжах для мужчин на 3 км, для женщин на 2 км, рывок гири, а также состязания по вождению трактора по заданной трассе на время и качество выполнения задания, которое предусматривает выезд из гаража, подъём груза с помощью гидравлики, движение по заданной траектории с грузом, установка груза на место на точность, постановка трактора в гараж.
Соревнования среди спортивных семей проводятся раздельно среди семей с мальчиками и девочками по двум возрастным группам: младшая группа – 2012-2013 годов рождения, старшая – 2010-2011 годов рождения. В составе команды должно быть три человека: папа, мама, ребёнок. Для спортивных семей предусмотрены соревнования по дартсу, лыжным гонкам, а также включена комбинированная эстафета.
Результаты будут подведены в общекомандном, командном и личном первенствах. Торжественное открытие игр состоится 1 марта на стадионе «Урожай», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Возрастное ограничение: 0+.
В Иркутской области посоревнуются дояры и механизаторы
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