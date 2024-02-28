В районе Бурятии волк задрал домашнюю собаку

Он пробрался во двор жилого дома
В Кабанском районе объявился волк. Он вышел из леса в сельском поселении «Танхойское», рассказали в группе «Кабанск-инфо.24/7».
Серый хищник задрал собаку на станции «Мишиха». Животное сидело на цепи. Информацию об этом уже передали в Бурприроднадзор и ОМВД.
На прошлой неделе в Кяхтинском районе застрелили
волка с бешенством. А в конце января звери кружили вокруг бичурского села Нижний Мангиртуй.
Они будут платить за свет столько же, сколько жители республики
Она больше месяца не могла нормально дышать
Подборка объектов, построенных благодаря президенту
Он будет ходить до центра города
Ребятишки отмечали день рождения
Он пробрался во двор жилого дома
Перед собеседованием в компании они активно шерстят Интернет
Туда с проверкой нагрянула целая комиссия
На этот раз их переловят в сотых кварталах
Ему пришлось раскошелиться на 160 с лишним тысяч
Ребятам вручили именные удостоверения кадетов
Ученикам велели не приближаться к месту их падения
Им пришлось облачаться в шапки и куртки, а артистам – забираться на стулья
За год в республику перебралось более 400 бизнесменов из других регионов
Стало известно, кем бы хотели работать на дистанте жители республики