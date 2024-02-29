Стартовал конкурс по изданию произведений на бурятском языке

Приём заявок состоится до 19 марта включительно



В Бурятии объявлен конкурс по отбору работ с целью осуществления проектов по изданию произведений на бурятском языке «Уран зохёолой юртэмсэ». Приём и регистрация заявок осуществляется по 19 марта.



Объём конкурсного фонда равен 1 500 000 рублей. Размеры финансирования по номинациям:



- проза – до 400 тысяч рублей;

- поэзия – до 250 тысяч рублей;

- издание для детей – до 250 тысяч рублей;

- историко-краеведческая литература – до 400 тысяч рублей;

- художественный перевод – до 200 тысяч рублей.



В каждой номинации определяется один или несколько победителей. Презентация изданных книг состоится в октябре, в рамках Дней бурятского языка.



Возрастное ограничение: 18+.

