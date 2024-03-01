В Улан-Удэ пробегут лыжный спринт

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования проведут на Верхней Берёзовке



2 марта в Улан-Удэ пройдут республиканские соревнования по лыжным гонкам памяти тренера по лыжным гонкам Павла Маркова. Соревнования по классическому лыжному спринту состоятся на Верхней Берёзовке, на лыжной базе ВСГУТУ.



Мужчины пробегут два круга по 900 метров. Женщины - два круга по 800 метров. Старт квалификации запланирован на 10:00. Финальные забеги проведут в 11:30.



Павел Тихонович Марков – известный тренер по лыжным гонкам из Улан-Удэ, заслуженный работник физической культуры Бурятской АССР. Многие годы работал тренером-преподавателем в Восточно-Сибирском технологическом институте (позднее ВСГУТУ). Под руководством Павла Тихоновича в 80-е и 90-е годы тренировались лыжники Саян и Елена Жамбаловы, Юлия Зайцева, Ирина Жилина, Сергей Жилин, Юрий Столопов, Дмитрий Юрьев, Владимир Натальин, Евгений Осипов, Артём Соболев, Олег Харитонов, Владимир Балаганский и другие. В 1992-1997 годах был заведующим кафедрой «Физическая культура и спорт» ВСТИ, сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».



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