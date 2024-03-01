Соревнования проведут на Верхней Берёзовке
2 марта в Улан-Удэ пройдут республиканские соревнования по лыжным гонкам памяти тренера по лыжным гонкам Павла Маркова. Соревнования по классическому лыжному спринту состоятся на Верхней Берёзовке, на лыжной базе ВСГУТУ.
Мужчины пробегут два круга по 900 метров. Женщины - два круга по 800 метров. Старт квалификации запланирован на 10:00. Финальные забеги проведут в 11:30.
Павел Тихонович Марков – известный тренер по лыжным гонкам из Улан-Удэ, заслуженный работник физической культуры Бурятской АССР. Многие годы работал тренером-преподавателем в Восточно-Сибирском технологическом институте (позднее ВСГУТУ). Под руководством Павла Тихоновича в 80-е и 90-е годы тренировались лыжники Саян и Елена Жамбаловы, Юлия Зайцева, Ирина Жилина, Сергей Жилин, Юрий Столопов, Дмитрий Юрьев, Владимир Натальин, Евгений Осипов, Артём Соболев, Олег Харитонов, Владимир Балаганский и другие. В 1992-1997 годах был заведующим кафедрой «Физическая культура и спорт» ВСТИ, сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ пробегут лыжный спринт
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Участниками станут старшеклассники республики
Соревнования проведут на Верхней Берёзовке
Он старательно прятался от людей, но увидеть его помогла фотоловушка
Мероприятие завершится в середине марта
Исследования проведи учёные улан-удэнского вуза
Финал одного из конкурсов состоится в Улан-Удэ
Новая мера предоставляется семьям, зарегистрированным на территории областного центра
Электричества временно не будет как в центре, так и в удалённых микрорайонах
В Петровск-Забайкальском поздравили долгожительницу, проживающую в соццентре
На одной из первых площадок в центре города построят школу
На строительство планируют выделить около 180 миллиарда тугриков
Это также коснётся и двух СНТ
Во время дефиле представили коллекции костюмов в этностиле от дизайнеров Бурятии, Якутии и Забайкальского края. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
На суде он признал свою вину
Городской автобус опять «выдал» пассажирам несуществующую дату