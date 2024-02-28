С жителя Бурятии взыскали долг по кредитке умершей матери

Ему пришлось раскошелиться на 160 с лишним тысяч



С жителя Бичурского района взыскали 156 610 рублей. Это долг по кредитной карте его покойной матери. Лимит на ней составлял 145 тысяч. Женщина, которая ушла из жизни в 2023 году, нарушала сроки платежей и не делала минимальные взносы.



Принадлежавшая сельчанке недвижимость – земельные участки и денежные средства – досталась по наследству её сыну, которому в итоге и пришлось по счетам. Согласно части 1 статьи 1175 Гражданского кодекса РФ, принявшие наследство отвечают по долгам наследодателя солидарно стоимости перешедшего к ним имущества. А кредиторы вправе требовать с них задолженность в пределах сроков исковой давности.



Банк, выдавший кредитку, обратился с иском в суд и там встали на его сторону. Мужчину обязали покрыть весь долг и оплатить госпошлину размером в 4332 рубля.

