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Бурятские спортсмены отличились на спартакиаде в Москве

Бурятские спортсмены отличились на спартакиаде в Москве
Общество,  Фото:Московский дом национальностей
В столице прошла первая зимняя спартакиада землячеств

25 февраля в Москве, в биатлонно-лыжном комплексе «Марьино» состоялась первая зимняя спартакиада землячеств и национально-культурных объединений российской столицы. Участниками стали 23 команды, в том числе и представляющие Бурятию.

В рамках спартакиады прошли соревнования по национальным видам борьбы, метание аркана (тынзяна) и прыжки через нарты, мас-рестлингу, перетягиванию каната, зимнему волейболу, национальным лыжным гонкам на дистанцию 3,6 км, лыжной семейной эстафете поколений, спринту на 1,5 км. Также были проведены мастер-классы по стрельбе из лука и метанию аркана, сообщает Московский дом национальностей.

По совокупности призовых мест в 11 номинациях были определены лидеры общекомандного зачёта. Отличились и представители Бурятии. Так, третье место заняло общество бурятской культуры «Уряал». 
Бурятия землячество спартакиада Москва спорт

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