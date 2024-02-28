На озере состоится фестиваль зимнего фридайвинга
Под лёд Байкала в купальнике готова нырнуть петербурженка Мария Ольшевская, спортсменка и профессиональный инструктор по фридайвингу. Она уже приехала на Байкал и готовится к тому, чтобы попасть в книгу рекордов России, совершив погружение на 25 метров. Прорубь для этого сделают на западном берегу озера, в пяти километрах от пролива Ольхонские ворота.
- Нырять в глубину без гидрокостюма для Марии – не в новинку. Она готовилась удивить мир почти 10 лет. Поддерживать спортсменку будут единомышленники, которые собираются провести первый фестиваль зимнего фридайвинга на Байкале. Он так и называется: «Под лёд Байкала». Даты проведения – с 28 февраля по 4 марта 2024 года, - сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Всего ставить рекорды на легендарном озере намерены 15 человек. Среди них спортсмены и любители. Для зрителей организаторы готовят мастер-классы от мировых звёзд фридайвинга, рекордсменов Гиннесса и многократных призёров чемпионатов: Алексея Молчанова, Марианны Гиллеспи, Ольги Маркиной, Марии Ольшевской. В соревнованиях примут участие также иркутские фридайверы.
Возрастное ограничение: 6+.
На Байкале хотят установить подлёдный рекорд
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