В Улан-Удэ отремонтируют 10 улиц

В этом году в Улан-Удэ отремонтируют десять участков автомобильных дорог. 4 – в Октябрьском районе, по 3 – в Советском и Железнодорожном. Работы проведут в рамках реализации нацпроекта.Ещё два объекта находятся на стадии согласования. Всего на масштабные работы выделено 600 миллионов рублей.Подрядчики приступят к ремонту дорог в апреле.