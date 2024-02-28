Медики Бурятии и Монголии определили новые направления сотрудничества

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Минздрав республики посетил больницы Улан-Батора



Рабочая группа министерства здравоохранения Бурятии под руководством зампреда правительства республики Евгении Лудуповой посетила Монголию в рамках исполнения поручений министра здравоохранения России Михаила Мурашко. В течение двух рабочих дней были определены конкретные мероприятия совместного развития медицинской сферы в Монголии и на приграничных территориях России.



Медики из России ознакомились с работой национального центра здоровья матери и ребёнка, национального диагностико-лечебного центра второй центральной больницы, первой государственной больницы и национального центра по исследованию инфекционных болезней.



Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Минздрава Монголии Содномын Чинзориг провели встречу в Улан-Удэ неделю назад.



Результатом встречи министров двух стран станет ряд мероприятий в развитии службы родовспоможения, в борьбе с онкологическими заболеваниями, диагностике и лечении инфекционных заболеваний. Михаил Мурашко выразил готовность поддержать соседнюю страну в обучении специалистов для развития высокотехнологичной медицинской помощи в Монголии.



Первая центральная больница Монголии планирует заключить меморандум о сотрудничестве с республиканской больницей им. Н. А. Семашко г. Улан-Удэ. В рамках этого сотрудничества специалисты по трансплантологии из Бурятии смогут изучить опыт коллег непосредственно на практике.



- Я уже в третий раз приезжаю в эту больницу. Сейчас республиканская больница Бурятии также активно осваивает технологии трансплантации органов, проведено восемь операций родственной пересадки почки. Мы бы хотели заключить меморандум по взаимодействию РКБ им. Н. А. Семашко с первой центральной больницей Монголии для постоянного обмена опытом, - отметила Евгения Лудупова.



Главный врач первой центральной больницы господин Хишигжаргал выразил готовность развивать дальнейшее сотрудничество в рамках новых соглашений. И уже в этом году больница примет специалистов из Бурятии по программе обмена опытом.



В завершении визита состоялась встреча сторон в Минздраве Монголии. По итогам встречи с заместителем министра здравоохранения Монголии господином Энхболдом участники решили подписать меморандум о сотрудничестве в сфере профилактики и лечения инфекционных заболеваний.



- Сейчас нам предстоит в короткие сроки вместе проработать дорожную карту по ведению пациентов с гепатитом «Дельта». У российских специалистов наработан хороший опыт, которым они готовы делиться. И медицинские центры Бурятии готовы принимать пациентов из Монголии, - отметила министр здравоохранения Бурятии.



Также бурятская медицина готова предложить высокотехнологичную помощь в диагностике и лечении онкологии, диагностике сердечно-сосудистых заболеваний с применением новейших технологий. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.



