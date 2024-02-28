Учредителем станет местное министерство образования
На заседании правительства Иркутской области одобрили создание в регионе казачьего кадетского корпуса. О планах по созданию новой государственной образовательной организации в регионе доложил областной министр образования Максим Парфёнов.
– На сегодняшний день в Иркутской области в 14 школах открыты 24 казачьих класса, в которых обучаются 475 школьников. Казачий компонент реализуется через внеурочную деятельность — это начальная военная подготовка, история казачества, основы православной культуры. Ребят также знакомят с казачьими играми, танцами, песнями, хореографией, фланкировкой казачьей шашкой. Эти программы реализуют педагоги школ и организаций дополнительного образования детей, – пояснил министр.
Он также отметил положительные отзывы родителей учащихся казачьих кадетских классов об организации обучения юных казачат и пожелания о создании школы, в которой весь образовательный процесс ориентирован на духовно-нравственные ценности российского казачества. Подобный опыт имеется во многих субъектах Российской Федерации и свидетельствует о том, что без опорной образовательной организации полноценно реализовать казачье образование в регионе сложно.
Такой организацией в Иркутской области станет казачий кадетский корпус, основным видом деятельности которого будет являться реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования, интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества.
Учредителем нового учреждения выступит министерство образования Иркутской области, которое осуществит все необходимые юридические действия, связанные с его созданием. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В Иркутской области создадут казачий кадетский корпус
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За трофей поборются команды трёх регионов
Обряд пройдёт в эту субботу
В Слюдянке состоится фестиваль Дед Морозов
В столицу республики приедут известные музыканты и певцы
В столице прошла первая зимняя спартакиада землячеств
Учредителем станет местное министерство образования
Её возведут в Баргузинском районе
Представитель команды выиграл призовые места в индивидуальном зачёте
На озере состоится фестиваль зимнего фридайвинга
Работы стартуют в апреле
Причиной стало потепление климата
На стенах школы появились мемориальные доски воинам СВО
Гран-при выиграла представительница Закаменского района
Среди них школьники, студенты, учёные, работающая молодёжь
Минздрав республики посетил больницы Улан-Батора