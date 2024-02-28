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В райцентре в Бурятии людям сделают перерасчёт за плохую уборку подъездов

В райцентре в Бурятии людям сделают перерасчёт за плохую уборку подъездов
Общество,  Фото:Pixabay.com
А обслуживающую дом компанию привлекут к ответственности

В Гусиноозёрске управляющую компанию накажут за некачественную уборку подъездов. С жалобой на неё обратился в Госстройжилнадзор один из жильцов многоквартирного дома. Как выяснилось, он три дня звонил в аварийно-диспетчерскую службу УК с просьбой навести порядок.

При проверке, которую устроило надзорное ведомство, «управляшка» отчиталась о выполнении заявки и представила акты приёмки работ. Однако подписало их неуполномоченное лицо. А это – уже нарушение лицензионных требований, за которое организации, обслуживающая дом, придётся понести ответственность.

- Договор управления определяет проведение контроля за выполнением работ и оказанием услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в соответствии с законодательством. При этом члены совета многоквартирного дома, равно как и остальные собственники, не имеют права подписывать такой акт, – разъяснили в Госстройжилнадзоре. – Этим правом обладает только председатель совета либо избранный на общем собрании и уполномоченный на то собственник от лица всех жильцов.

Представленные акты приёмки не соответствовали условиям договора управления. Организация не направила их председателю для ознакомления и подписания, Потому до 5 марта УК обязали сделать перерасчёт за уборку подъездов. На саму компанию уже составили протокол об административном правонарушении.
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