В колониях Бурятии отпраздновали День защитника Отечества

В учреждениях прошли тематические мероприятия
В учреждениях УФСИН России по Бурятии прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества.
В исправительной колонии № 2 между отрядами осуждённых прошёл конкурс на лучшую тематическую стенгазету. Победителем стал осуждённый отряда № 8.
В следственном изоляторе № 1 осуждённые женщины отряда хозяйственного обслуживания подготовили и показали концерт. Они исполнили военные песни, показали сценки, провели тематические конкурсы и соревнования, сообщает пресс-службе ведомства.
В учреждениях прошли тематические мероприятия
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