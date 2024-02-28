В Улан-Удэ -13 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по южному Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Днём 13-18, местами 6-11 градусов мороза.
В Улан-Удэ ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный до 12 м/с. Температура днём -13,-15.
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, Фото:
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