Жителей Улан-Удэ предупреждают о «собачьих свадьбах»









Сообщить о безнадзорных собаках можно в службу отлова по телефону: 8-924-777-1011.



Улан-удэнцев предупреждают о «собачьих свадьбах», которые наступают с потепление. В этот период животные могут вести себя более агрессивно, чем обычно.– Город продолжает планомерную работу по проведению профилактических мероприятий в отношении владельцев домашних животных. Еженедельно районными администрациями, сотрудниками комитета, управления административного контроля, управления ветеринарии Бурятии осуществляются рейдовые мероприятия по проверке правил содержания животных. Просим горожан не выпускать своих питомцев на самовыгул, регистрировать и вакцинировать их, – обратился к жителям города начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.